Gisele Bündchen faz Jimmy Fallon adivinhar expressões brasileiras; veja vídeo

Em participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gisele Bündchen ensinou português para o apresentador de um jeito inusitado. O programa, veiculado na última quinta-feira, 21, mostrou a modelo divulgando seu novo livro de receitas Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul: A Healthy Lifestyle Cookbook e participando de um divertido jogo.

Na brincadeira, Gisele fez Fallon adivinhar expressões brasileiras como “tudo joia” e “soltar a franga”. Para cada uma, ele tinha duas opções de tradução e tinha que acertar qual era a correta.

Gisele Bündchen faz Jimmy Fallon adivinhar expressões em português Foto: Reprodução/NBC

Com direito a risadas da plateia, Jimmy acertou “fofo”, “soltar a franga” e errou “tudo joia”. A última expressão, “mandar bala”, tinha as opções “vá em frente” ou “dance comigo”. Inseguro, o apresentador chutou a segunda alternativa.

Apesar do erro, Gisele se divertiu. “Mas eu danço com você”, brincou, encerrando o jogo.