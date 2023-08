Gisele Bündchen retorna à Victoria’s Secret após 17 anos; veja vídeos da campanha

Gisele Bündchen está de volta a uma campanha da Victoria’s Secret 17 anos depois de ter “se aposentado” da equipe das “Angels”, como eram conhecidas as modelas que desfilavam para a marca de lingerie.

A supermodelo assinou um contrato com a empresa quando tinha apenas 19 anos e foi o rosto da marca de 2000 a 2006, quando decidiu encerrar a parceria.

O retorno de Gisele foi anunciado nesta quarta-feira, 9, como parte de uma campanha chamada The Icon Collection. Ela divulgou um vídeo em preto e branco em que aparece usando uma lingerie da marca. Veja:

A Victoria’s Secret também revelou a participação de grandes nomes que fizeram parte de sua história, como a britânica Naomi Campbell e a sul-africana Candice Swanepoel.

A brasileira Adriana Lima também é um dos rostos da campanha. Ela havia rompido seu contrato com a empresa após uma emocionante despedida da passarela no Victoria’s Secret Fashion Show de 2018 (que também acabou sendo o último show da marca desde então).

Em abril de 2023, Adriana e a empresa retomaram a parceria para o lançamento do perfume Heavenly Eau de Parfum. Ela também divulgou uma imagem da nova campanha nesta quarta, 9. Veja:

A campanha The Icon Collection, além de contar com “ícones” que passaram pela Victoria’s Secret, também tem modelos da nova geração, como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Sui He, Adut Akech e Paloma Elsesser.

As duas últimas estavam entre as primeiras membras da “VS Collective”, nome que a marca usou para substituir “Angels”. A ação faz parte de uma tentativa de renovação da empresa que vem ocorrendo desde 2019 para incluir mais diversidade entre suas modelos.

Cinco anos após o encerramento do Victoria’s Secret Fashion Show em 2018, a marca retomará o seu desfile anual com o Victoria’s Secret World Tour, show que será disponibilizado no Amazon Prime Video em 26 de setembro.