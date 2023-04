Gleici Damasceno, campeã do Big Brother Brasil 18 compartilhou em seu perfil do Twitter na tarde deste domingo, 23, que a sua edição foi a melhor até o momento. No entanto, Gil do Vigor, participante icônico do reality no ano de 2021, defendeu que foi na sua vez que o programa marcou história.

“É óbvio que o BBB 18 foi o melhor dos últimos tempos. E só quem não assistiu vai discordar”, escreveu a acriana. Em sequência, o ex-brother respondeu. “Amiga, eu assisti, mas preciso dizer que foi o 21. Mas te amo para sempre!”.

A campeã no entanto usou o argumento que na sua vez não houve o lockdown (referente ao isolamento da covid-19) e também não tinha o time camarote, formado por pessoas já com relevância na mídia.

Gleici e Gil do Vigor entram em ‘disputa’ sobre qual é a melhor edição do BBB Foto: Reprodução/Twitter/@gleicidamasceno

Os comentários na publicação ficaram divididos e com a repercussão, Allan Passos, participante da edição de 2005, que contou com Jean Wyllys e Grazi Massafera, fez um comentário em um post no Instagram defendendo que na verdade, foi o seu elenco o melhor “de todos os tempos”.

“Dos últimos anos, podem discutir à vontade. De todos os tempos, não se discute, BBB 5″, escreveu o ex-brother.

Na sua edição, Gleici venceu o reality com 57,28% dos votos e Gil acabou sendo o 16º eliminado, com 50,87% dos votos. Na sua edição, foi Juliette que ganhou.