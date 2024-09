Brasileira que venceu Miss Itália, Glelany Cavalcante é alvo de xenofobia em rede social

A ítalo-brasileira Glelany Cavalcante foi eleita Miss Universo Itália 2024, mas se tornou alvo de xenofobia nas redes sociais por não ter nascido no país europeu.

Glelany Cavalcante, brasileira que foi eleita Miss Universo Itália em 2024 Foto: Instagram/@glelany

PUBLICIDADE O anúncio aconteceu na última quarta-feira (18) em San Ferdinando di Puglia, no sul da península, após uma final com 21 misses de toda a Itália. Glelany, de 33 anos, nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas vive em Civitanova, na região de Marcas. A modelo é estudante de publicidade na Universidade de Perugia e deve se formar em breve.

“Sempre sonhei com este momento. Estou convencida que posso representar a Itália da melhor forma, país que amo e que sempre foi a minha casa”, afirmou a vencedora, que irá representar a beleza italiana no concurso Miss Universo na Cidade do México, em 18 de novembro.

“Na final do Miss Universo, levarei três conceitos-chaves que se tornaram a base da minha trajetória de vida: o multiculturalismo, a inclusão e a beleza em todas as suas formas: física, social e mental”, declarou Glelany.

No entanto, desde o anúncio de sua vitória, a ítalo-brasileira tem sofrido ataques xenofóbicos nas redes sociais.

Em sua página do Instagram, dentre os comentários publicados por usuários italianos, estão: “Não entendi: uma que não fala nem mesmo italiano [se torna] Miss Universo Itália? É uma palhaçada mesmo!”, opinião que foi respondida por outro perfil: “Totalmente de acordo. Além de [não] falar [italiano], que italiana tem aquela cor?”.

Outra pessoa escreveu na foto que ilustra Glelany como a vencedora do concurso: “Miss Itália e vence uma brasileira. Onde vocês estavam com a cabeça? Com tantas belezas originais italianas que temos na Itália, quem deixamos vencer? Uma brasileira!”.