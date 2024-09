Quem é Glelany Cavalcante, a brasileira coroada Miss Itália que vai disputar Miss Universo

Uma brasileira foi coroada Miss Itália nesta quarta-feira, 18, e vai disputar o Miss Universo. Glelany Cavalcante, 30, modelo natural de Feira de Santana, na Bahia, foi escolhida para representar o país europeu no concurso marcado para ocorrer na Cidade do México.

Em entrevista à revista italiana Uau Magazine, Glelany contou que vive há nove anos na Itália. Ela se mudou para o país depois de terminar um curso técnico de comissária de bordo e receber uma proposta de uma agência de modelos para trabalhar em Milão. Além da cidade, a brasileira também já viveu em Perúgia e Marche. "Minha carreira de modelo se tornou minha tábua de salvação. Sonhei em fazer carreira artística, mas infelizmente no Brasil ainda é muito difícil viver da arte", disse ela à revista italiana. Atualmente, Glelany foca em terminar seus estudos de Comunicação Publicitária Internacional na Universidade para Estrangeiros de Perúgia.

Glalany Cavalcante, nascida em Feira de Santana, foi coroada Miss Itália nesta quarta, 18. Foto: @glelany via Instagram

A modelo teve uma infância difícil: seus pais se divorciaram e ela passou a viver com dificuldade com a mãe e os dois irmãos na Bahia. Ela se mudou com o pai para Brasília e, lá, começou a trabalhar como modelo. Antes de morar em Milão, Glelany vivia em São Paulo.

“A cultura italiana é extraordinária e, em muitos aspectos, semelhante à nossa. Aqui encontrei o amor, casei e construí uma família”, afirmou ela à Uau Magazine. Glelany também chegou a enfrentar uma depressão à época em que participou do Miss Distrito Federal Universo. Ela conquistou o segundo lugar do concurso.

À revista italiana, ela disse que escolheu disputar a coroa de miss para inspirar mulheres que não se sintam capazes de realizar os seus sonhos. “Posso não ser capaz de salvar o mundo, mas sempre soube que, para fazer algo por mim e pelas pessoas ao meu redor, eu precisava entrar ‘no mundo’”, declarou.

Glelany disputou a final do Miss Itália com as modelos Giada Folcia e Marika Nardozi. O concurso ocorreu na comuna San Ferdinando di Puglia.