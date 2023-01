Gravações do filme de ‘Community’ começam em junho de 2023, diz Joel McHale

Joel McHale (A Felicidade é de Matar) disse que as gravações do filme de Community começarão em junho deste ano. O ator e comediante revelou, em entrevista ao Jimmy Kimmel Live! (ABC), que a maior parte do elenco já está confirmada para o revival.

Com sua cobra de estimação nos braços, McHale foi perguntado por Jimmy Kimmel se ele retornaria a trabalhar com o macaco que ele contracenou na série. “Obrigado por me lembrar disso. Não sei se o macaco estará de volta no filme”, afirmou. “O filme vai ter um tom diferente, talvez ele comece com uma cobra devorando um macaquinho fofo. (...) Ken Jeong (Se Beber, Não Case) vai estar lá”, disse rindo.

'Community' ganhou um Emmy em 2015; a série teve seis temporadas Foto: NBC

Em setembro de 2022, a Sony Pictures anunciou que fará a adaptação da série para os cinemas. A maioria do elenco deve participar do longa, Yvette Nicole Brown (Vingadores - Ultimato) e Donald Glover (Atlanta) são as únicas dúvidas. Chevy Chase (Férias Frustradas), por sua vez, não deve voltar, porque saiu do projeto na 4ª temporada depois de ser acusado de fazer falas preconceituosas nos bastidores.

Community teve seis temporadas, que foram exibidas entre 2009 e 2015. O roteiro acompanhava um grupo de alunos do ensino médio de uma escola comunitária. Atualmente, a série pode ser assistida na Netflix.