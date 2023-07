Grávida, Rihanna prepara ‘raspadinha’ descalça em Barbados e vídeo viraliza na internet

Um vídeo de Rihanna totalmente à vontade, em Barbados, preparando sua própria raspadinha - bebida feita com gelo e calda doce - viralizou na internet neste domingo, 2. Grávida do segundo filho, a diva pop aparece nas imagens descalça, usando um chapéu de palha e com o barrigão à mostra.

Em rara aparição longe dos palcos, a cantora surge se divertindo bastante com a situação. Ela enche o copo do “geladinho” com leite condensado e cai na risada. Os fãs da estrela brincaram com o momento único no Twitter, fazendo referências à situações do cotidiano.

“A Rihanna passando aquela vibe de prima cachaceira que sempre aparece nos churrascos de final de semana para encher a cara, mas agora não pode, pois está grávida”, comentou, em tom de brincadeira, uma usuária da rede social. “Rihanna foi vista em Parintins vendendo rala-rala. Amo a diva humilde!”, brincou outra. “Rihanna perdeu tudo e hoje vende raspadinha no Arpoador”, falou outro internaura.

“Isso que me faz ser apaixonado por essa mulher! Ela é, literalmente, a artista musical mais rica DO MUNDO e continua com essa humildade como nenhuma outra. Rihanna, entenda, você é o momento!”, comentou outro.

Rihanna e o rapper A$AP Rocky estão juntos desde 2020 e são pais de RZA Athelston Mayers, de apenas 1 ano. O nome exótico do menino é uma homenagem ao produtor e rapper RZA, líder do grupo Wu-Tang Clan.