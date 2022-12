Guta Stresser posta story sobre ‘A Grande Família’ e revela: ‘me achava horrorosa’

Nesta segunda-feira, 6, a atriz Guta Stresser publicou uma série de storys relembrando A Grande Família, série em que ela interpretou Bebel. “Comecei a assistir desde o primeiro [episódio], no GloboPlay”, disse no vídeo. “Gente, como eu dou risada desse programa. Para tudo que é bom demais”, completou.

Em seguida, Guta comentou sobre como se via na época em que estreou no programa. “E como a gente é esquisito, né? Eu me achava horrorosa”, disse rindo. “Cara, não tem como uma menina de 27 anos ser horrorosa”.

A 2ª versão de 'A Grande Família' é a mais lembrada pela maioria dos brasileiros. Lineu (Marco Nanini), Nenê (Marieta Severo), Agostinho Carrara (Pedro Cardoso), Bebel (Guta Stresser) e Tuco (Lúcio Mauro Filho) formavam a 'Grande Família' que se envolveu nas mais diversas confusões ao longo de mais de 13 anos, entre 29 de março de 2001 e 11 de setembro de 2014. Outros personagens conhecidos foram Marilda (Andréa Beltrão), Beiçola (Marcos Oliveira), Paulão (Evandro Mesquita) e Seu Floriano, avô da família, que era interpretado pelo atorRogério Cardoso, morto em 2003. Foto: Cristina Isidoro/Globo/Divulgação

A atriz elogiou os colegas e relembrou Rogério Cardoso, ator que interpretava o Seu Flor e que faleceu em 2003. “Saudades do Rogério”, lamentou.

Também nesta segunda-feira, 5, Guta homenageou a colega Márcia Manfredini, que morreu em São Paulo — Ela era a Abigail de A Grande Família. Em seu perfil no Instagram, Guta escreveu: “Aos familiares e amigos, meus sentimentos sinceros. Descanse em paz, querida”.