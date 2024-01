Humberto Gessinger vira cantor de casamento para celebrar festa da filha; veja vídeo

Humberto Gessinger surpreendeu os presentes no casamento de sua filha, Clara Gessinger, no último sábado, 6. Durante a festa em Porto Alegre, enquanto uma banda tocava covers de Beatles no arcodeon, ninguém menos que o vocalista do Engenheiros do Hawaii subiu ao palco para dar uma canja. O músico cantou hits eternos de seu repertório, como Infinita Highway, para uma plateia animada e para a filha orgulhosa.

O músico Diego Dias, que foi contratado para tocar no evento, revela a surpresa: “Fui contratado para tocar Beatles No Acordeon num casamento. Aí o pai da noiva resolve subir ao palco e dar uma canja. Eis o pai da noiva...”, escreveu em seu perfil no X.

Clara é conhecida entre os fãs da banda porto-alegrense. Ela foi homenageada pelo pai quando nasceu, com a canção Parabólica, presente no álbum Gessinger, Licks & Maltz. Clara também canta no Acústico MTV Engenheiros do Hawaii, de 2004, na música Pose.

A faixa Fevereiro 13, do mais recente álbum de Humberto Gessinger, Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, também foi dedicada à filha. O álbum foi lançado em setembro de 2023.

Hoje ela vive em Estocolmo, na Suécia, onde conheceu o marido.

Continua após a publicidade

Engenheiros do Hawaii e carreira solo

O Engenheiros do Hawaii, liderado por Humberto Gessinger, foi formado em 1985 e entrou em “hiato indeterminado” em 2008. O último álbum de estúdio foi Dançando no Campo Minado, de 2003. Durante os últimos anos de grupo, Humberto foi o único integrante da formação original.

Desde então, o músico vem tocando seus projetos solo. Seu último projeto foi lançado em setembro de 2023, Quatro Cantos de Um Mundo Redondo. Humberto também é escritor, e publicou os livros Pra Ser Sincero: 123 Variações sobre um Mesmo Tema, a continuação: Mapas do Acaso: 45 Variações sobre um Mesmo Tema e o livro de crônicas Nas Entrelinhas do Horizonte e 6 Segundos de Atenção. Em 2008, lançou seu livro infantil, Meu Pequeno Gremista.