Igor Rickli revela bissexualidade e relação aberta com Aline Wirley: ‘Parceiros e não posse’

Igor Rickli utilizou o Instagram nesta segunda, 7, para revelar que é bissexual e que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley, ou seja, os dois podem se relacionar com outras pessoas fora do casamento.

A cantora, ex-integrante da banda Rouge, já havia assumido a bissexualidade em 2021. Ela e Rickli se conheceram em 2010, se casaram em 2015, e têm um filho, Antônio, de 7 anos.

“Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade”, escreveu o ator.

Na publicação, Rickli ainda afirmou que ele e Aline se reconhecem “como parceiros e não como posse um do outro” e que a relação dos dois é “sincera, aberta e respeitosa”.

“Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida”, concluiu o artista.





