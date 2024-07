Incêndio na Casa Warner: a perda da boneca Annabelle e o impacto na cultura pop

“Quem diria que depois de assombrar meio mundo, Annabelle iria morrer queimada em Del Castilho. Rio de Janeiro é o fim...”, brincou outro. No X (antigo Twitter), usuários riram ao imaginar a reação das autoridades caso encontrassem a boneca intacta no local do incêndio.

No filme Annabelle, John Form presenteia sua mulher grávida com uma boneca vintage. Porém, após a invasão de uma seita satânica à casa do casal, Annabelle é manchada de sangue e se torna receptora de uma entidade do mal. O que poucos sabem, é que o filme foi inspirado em uma história real.