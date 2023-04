Inteligência Artificial usa vozes de Drake e The Weeknd em música sobre Selena Gomez e viraliza

Nesta segunda-feira, 17, viralizou nas redes sociais uma suposta canção de Drake e The Weeknd sobre Selena Gomez. Heart On My Sleeve foi compartilhada no Tiktok pelo perfil identificado como Ghostwriter.

A canção, que fala sobre a cantora e ex-namorada de The Weeknd, foi desenvolvida por um software treinado com as vozes dos dois artistas. A prévia do vídeo, postado na rede social, possui mais de um milhão de visualizações.

A faixa completa foi reproduzida 254.000 vezes no Spotify. “Estamos apenas começando”, escreveu o autor abaixo do vídeo da música no YouTube.

“Esta é realmente uma nova era”, respondeu um perfil nos comentários, “Você nem consegue mais dizer o que é legítimo ou falso”. “Este é o primeiro exemplo de música gerada por IA que realmente me surpreendeu”, acrescentou Mckay Wrigley, desenvolvedor de inteligência artificial, no Twitter.

Até o momento, os artistas não comentaram sobre o assunto. Porém, Drake já havia se pronunciado contra o uso de Inteligência Artificial para esses fins. “Essa é a gota d’água”, disse ele, por meio das redes sociais, ao tomar conhecimento de que a sua voz foi usada, sem autorização, para a criação da música Munch, da rapper Ice Spice.

