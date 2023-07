Irmã de Cintia Dicker manda recado para Pedro Scooby e critica: ‘Não passo a mão na cabeça de macho’

O nome de Pedro Scooby foi um do principais assuntos da internet esta semana. Depois de ter sido flagrado ao lado uma mulher morena saindo da festa de aniversário do jogador brasileiro Vini Jr., o surfista foi alvo de diversas críticas e suposições sobre uma crise em seu relacionamento com a modelo Cíntia Dicker. Dentre os comentários, destacou-se o posicionamento da irmã da atriz, Letícia Paz.

Ao se defender, o atleta comentou que uma “novela mexicana” estava sendo criada. “A internet tem o poder de transformar uma coisa que não existiu em uma novela mexicana, em vários capítulos. Isso vira felicidade dos haters”, desabafou.

Irmã de Cíntia Dicker critica atitude do surfista Pedro Scooby Foto: Reprodução/Instagram/@letpazz e @pedroscooby

Em resposta, Letícia foi enfática ao mandar recado para o cunhado. “Realmente, não é e nem parece novela mexicana... É apenas a realidade, meu querido. Acorda”, disse nesta quinta-feira, 13. No mesmo dia, ela voltou a falar sobre Scooby e destacou que “todos têm responsabilidade na vida”, ao justificar as consequências que a suposta atitude do surfista poderia causar.

“Gente, não tô afirmando nada de traição não, mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha”, escreveu em resposta a um comentário de uma seguidora. “Querendo ou não, todos temos responsabilidades na vida”, frisou.

A repercussão e desabafo da Letícia teriam sido desencadeados após Cíntia Dicker curtir uma publicação que dizia: “Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho.”