Nesta quarta-feira, 12, Pedro Scooby teve seu nome destacado nas redes sociais após um vídeo dele saindo da festa de aniversário do jogador brasileiro Vini Jr. acompanhado de uma mulher viralizar. Segundo o surfista, ele acordou com diversas mensagens no telefone e que as imagens não acusavam nada fora do normal.

Desde 2020, o atleta se relaciona com a modelo Cintia Dicker, com quem tem uma filha, Aurora. Além de ser pai de outros três filhos, Dom, Ben e Liz, da relação com Luana Piovani.

Pedro Scooby conta que mesmo casado com Piovani achava Cintia Dicker ‘uma das mulheres mais bonitas’ Foto: Reprodução/Instagram/@pedroscooby

“Estou indo para a praia com as crianças e acordei com o Léo Dias [jornalista] me ligando. Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma p**** que não existe. Pegaram uma foto minha andando ao lado de uma pessoa, coitada, estou até com pena dela, é uma amiga nossa”, iniciou.

“Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente, e nossa, deve ter sido a pior carona dela. Não é uma foto minha beijando ninguém, de mãos dadas com ninguém, é andando na rua ao lado de uma pessoa. As pessoas piraram. Que loucura, irmão”, completou.

Pedro Scooby rebate rumores que saiu com mulher após festa de Vini Jr.: ‘Não fiz absolutamente nada’ Foto: Reprodução/Twitter

“Uma das mulheres mais bonitas que já vi”

Continua após a publicidade

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Scooby contou que sentia um amor platônico por sua mulher antes mesmo de conhecê-la.

“Cheguei a encontrar ela umas três vezes antes. Há 12 anos, estava me Nova York [Estados Unidos], cheguei na Times Square e tinha um banner enorme, do tamanho de um prédio, de uma propaganda de lingerie [com a Cintia]. Olhei e comentei com a mulher que estava na época [no caso, Luana Piovani], mas sem maldade: ‘Caraca, que mulher bonita, uma das mulheres mais bonitas que já vi’. Ela disse que era uma modelo brasileira. E isso ficou no meu inconsciente, aquela coisa platônica na cabeça”, contou.

“Um dia encontrei com ela na rua, no Rio de Janeiro, e reconheci, na época, ela estava namorando um rapaz, eles estavam caminhando pelo Leblon. Depois, encontrei com ela na Bahia, conhecia o ex-namorado, ela comentou que cumprimentei a mesa toda, menos ela. Não sei se na hora eu fiquei nervoso. E depois a vi de novo em Nova York e sempre tive aquilo de achar ela a mulher mais bonita do mundo”, completou.

Cintia Dicker e Pedro Scooby com a filha Aurora Foto: Instagram/@pedroscooby/@cintiadicker

Pedro revelou que na verdade tentou um relacionamento com uma paixão do passado antes de seguir com a atual esposa.

“Já solteiro, estava vendo um filme e postei, e ela mandou uma mensagem. Eu era louco nela (...) Mas não era uma coisa de: ‘Essa mulher vai ser minha’. Acabamos virando amigos porque tentei um relacionamento com uma ex antiga, mas depois quando acabou e fiquei solteiro de novo, fui encontrar ela em Nova York. Um amigo meu fez um jantar, chamou ela, nos vimos a primeira noite, fomos embora de mãos dadas. Ela é muito parceira, aguentou comprar esse pacote comigo com mais três filhos”, disse.