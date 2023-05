Jamie Foxx agradece apoio dos fãs em primeira mensagem após internação

Jamie Foxx usou as redes sociais na última quarta-feira, 3, para agradecer o apoio que tem recebido dos fãs. O ator está internado há três semanas por conta de uma complicação médica.

O recado veio pouco depois do site americano TMZ noticiar que amigos do artista estariam pedindo orações pela sua recuperação. “Apreciando todo o amor! Sentindo-me abençoado”, escreveu.

Foxx gravava o filme Back In Action, na cidade de Atlanta, um dia antes de passar mal e ser levado às pressas para o hospital. No dia seguinte, 12 de abril, Corinne, filha do ator, informou nas redes sociais que o pai tinha sido hospitalizado. Sem dar detalhes sobre o caso, ela disse apenas que a causa seria uma “complicação médica”. A condição exata que levou Foxx ao hospital segue sob sigilo.

Jamie Foxx é conhecido como uma das personalidades mais ativas de Hollywood. O ator vinha apresentando o programa Beat Shazam, nos Estados Unidos. As filmagens da nova temporada vão seguir com um novo apresentador: Nick Cannon. Corine, que é DJ da atração, também está afastada para acompanhar a hospitalização do pai; ela tem sido a principal porta-voz do ator.

Ele também estava prestes a gravar o filme da Netflix, Back in Action, onde dublês foram contratados para substituí-lo. A produção marca o retorno de Cameron Diaz às telas após quase uma década. No longa, Foxx é o co-protagonista.

De acordo com o TMZ, até o momento, detalhes de como o filme seguirá não foram reveladas, mas dublês foram vistos substituindo Foxx na produção.

Jamie Foxx e Cameron Díaz, em divulgação de novo filme da Netflix, que marca o retorno ao cinema da estrela de Hollywood Foto: REUTERS/Neil Hall/ Arquivo - 16/12/2014