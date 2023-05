Jamie Foxx completa três semanas internado após complicações médicas: ‘Orem por ele’

Jamie Foxx segue internado por complicações médicas desde o dia 11 de abril e segundo o TMZ, pessoas próximas ao astro de Hollywood, pediram que os fãs e todos aqueles que gostam do ator, possam orar pela sua melhora.

Como informado pela sua filha anteriormente, Corinne Foxx, Jamie estava seguindo o caminho da recuperação “devido à ação rápida e muito cuidado” da equipe médica.

Jamie Foxx continua internado há três semanas após complicações médicas: ‘Orem por ele’ Foto: Mario Anzuoni/Reuters

No entanto, em nome da família, a primogênita pediu por privacidade neste momento. “Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período”, falou.

O site americano também revelou que todas as produções que Foxx estava envolvido seguem sem ele nesse momento, como o programa musical Beat Shazam, da Fox, no qual ele seria o apresentador. Sua filha também estava envolvida no projeto como DJ e segue afastada para cuidar do pai.

O artista também estava trabalhando nas gravações da comédia Back In Action, em Atlanta, nos Estados Unidos. A produção, na qual contracena com Cameron Diaz, marca o retorno da atriz ao cinema, do qual esteve afastada desde 2014.