Jamie Foxx quase cai em golpe durante filmagens de ‘Back In Action’

Os produtores da comédia ‘Back In Action’ e o ator Jamie Foxx precisaram chamar a polícia até o set de filmagem após a estrela ser vítima de uma tentativa de golpe. Segundo informações do jornal britânico The Sun as investigações sobre o caso resultaram na demissão de um funcionário da produção. O valor do golpe seria em torno de R$ 211 mil.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, a pessoa que tentou aplicar o golpe no ator já é conhecido no mundo do entretenimento e teria tentado aplicar outros golpes em famosos. A ação gira em torno da venda de um relógio da marca Rolex, que Foxx teria recusado a oferta de última hora.

O filme ‘Back In Action’ marca o retorno da estrela Cameron Diaz, que ficou nove anos afastada dos holofotes de Hollywood e que ficou assustada com a decisão de Foxx ter demitido quatro membros da equipe. Segundo informações do Daily Mail, além do funcionário envolvido no golpe, Foxx teria tido um “colapso absoluto” após discutir com os produtores do filme, demitindo mais três pessoas. Os motivos não foram divulgados.

Segundo uma fonte próxima ao projeto, ‘as filmagens têm sido meio que um pesadelo. São diversos atrasos, especialmente por causa do clima, porque eles decidiram filmar algumas cenas em Londres durante o inverno. Mas essa questão mais recente [da tentativa de golpe] foi mais absurda’.

Diaz deixou os cinemas em 2014 quando decidiu se dedicar à criação da filha e à administração de sua marca de vinhos. Foox e Diaz já trabalharam juntos anteriormente no filme infantil ‘Annie’ (2014).

Foxx e Diaz ainda não se pronunciaram sobre o golpe e sobre o clima tenso nas filmagens.