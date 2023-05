Jennifer Garner, ex de Ben Affleck, leva filha de Jennifer Lopez à Disney

Jennifer Garner foi vista passeando pela Disney da Califórnia, nos Estados Unidos, na companhia de Emme, filha de Jennifer Lopez, atual mulher do ator Ben Affleck, com quem foi casada. Eles viveram juntos por 13 anos e se separaram em 2018.

De acordo com o site TMZ, a atriz também curtia o lugar com seus dois filhos mais novos, Seraphina, de 14 anos, e Samuel, de 10; além de alguns amigos da adolescente. Garnier até conseguiu que todos tirassem algumas fotos em frente à um castelo, com Emme e Seraphina se divertindo lado a lado. Veja fotos aqui.

Emme é fruto do casamento de Jennifer Lopez com Marc Anthony, com quem também tem Max - ambos com 15 anos. A união acabou em 2011. Já Garner compartilha três filhos com Ben Affleck: Violet, de 17, Seraphina e Samuel.

J-Lo e Affleck, que se casaram em julho de 2022, em Las Vegas, já tinham sido noivos em 2003 e voltaram em 2021. No início deste mês, a cantora revelou, no programa Today, como os gêmeos Emme e Max se sentem sobre seu novo padrasto. “Eles amam Ben. Ele é um pai maravilhoso. E uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três lindos filhos, e depois temos nós”, declarou.

Jennifer Lopez com os filhos Foto: Instagram/@jlo

Clima amigável

Ben Affleck e Jennifer Garner foram clicados juntos, em 17 de maio, logo após deixarem os filhos Violet, Seraphina e Samuel na escola. O ex-casal vive em Brentwood, na Califórnia. Eles demonstraram clima amigável em conversa, enquanto se dirigiam aos seus carros.

Os astros de Hollywood foram casados por 13 anos e se separaram oficialmente em 2018, em meio a problemas de Affleck com o vício em bebidas alcoólicas, segundo a imprensa internacional.