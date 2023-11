João Guilherme debocha de notícia sobre avião com cocaína na fazenda do pai, Leonardo

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, debochou da notícia de que um avião com meia tonelada de cocaína pousou na fazenda do pai nesta sexta-feira, 10.

O artista compartilhou o vídeo de uma reportagem da Globonews que falava sobre o assunto e brincou: “Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia rsrs”. Veja:

Depois, João ainda continuou a brincadeira em outra publicação. “Branco não, só orgânicos”, escreveu.

De acordo com o G1, o avião com a cocaína pousou na fazenda Talismã, uma propriedade de Leonardo na cidade de Jussara, a 270km de Goiânia. A Polícia Militar e os criminosos que estavam com a droga entraram em confronto. Dois homens foram baleados e morreram, e um terceiro está foragido.

A assessoria do sertanejo disse ao site que o artista está em São Paulo. O caseiro da fazenda percebeu a movimentação, estranhou e resolveu chamar a polícia. Ele não ficou ferido.

