João Silva, filho de Faustão, lembra como descobriu que pai passaria por transplante: ‘Foi um baque’

João Silva, o filho de Faustão, explicou como descobriu que o pai precisaria passar por um transplante de coração. Segundo ele, a família já sabia da possibilidade anteriormente, mas escondeu a informação dele e do irmão até que fosse certeza.

“Meu pai teve uns problemas de saúde em 2020. Era um problema renal, e aí descobriu que era em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Quando o coração não está funcionando da forma que deveria, sobrecarrega o rim”, explicou o apresentador em entrevista ao podcast Caras, que foi ao ar nesta sexta-feira, 20.

João Guilherme Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band'. Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

“Ele fez diálise e depois melhorou. Ele sabia que poderia um dia ter que fazer o transplante, só que ele não avisou a gente, minha mãe sabia, até para não ficar esperando uma coisa que talvez nem aconteceria”, disse.

João explicou que ele estava viajando com a namorada e ficou cerca de dez dias fora do país. Enquanto isso, os pais dele ficaram cerca de um mês viajando para outro lugar. Quando eles chegaram, João estava em casa e notou que o pai já não parecia bem.

“Eu estava lá em casa e ele chegou meio cansado e fez os exames, aí ele precisou ser internado. Então descobri que ele tinha que fazer o transplante. Foi um baque”, revelou ele. Depois, João ainda ressaltou que a cirurgia foi bem-sucedida e que Faustão se recuperou rapidamente:

Graças a Deus, deu tudo certo, foi uma maravilha. Está super bem, está fazendo fisioterapia, é um processo chato, mas a recuperação dele foi muito positiva. Em dois, três dias, ele já estava fazendo vídeos, animado. João Silva sobre transplante de Faustão

Lembre a internação de Faustão

Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A internação foi revelada por um comunicado no dia 17, que informava que ele estava estável e sob cuidados intensivos.

Três dias depois, o hospital informou que Faustão teve um agravamento do quadro e precisaria de um transplante de coração. Ele foi colocado com prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso.

No dia 27 de agosto, o comunicador recebeu um coração e passou pelo transplante. O procedimento durou cerca de 2h30 e foi realizado com sucesso. Depois da cirurgia, permaneceu sedado e respirando com ajuda de ventilação mecânica por apenas dois dias. No dia 10 de setembro, recebeu alta do hospital.