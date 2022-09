John Legend lança seu 8º álbum de estúdio, ‘Legend’; ouça

John Legend lançou nesta sexta-feira, 9, o seu oitavo álbum de estúdio, intitulado Legend. O disco contém 24 faixas, que foram divididas entre Act I e Act II (Ato 1 e Ato 2).

Legend tem produção executiva de Ryan Tedder, compositor e vocalista da banda OneRepublic. Ele é responsável por hits de Beyoncé, Taylor Swift, Ariana Grande e trabalhou com Anitta em Versions Of Me.

O Ato 1 do álbum é o que abrange a maior parte das parceiras, incluindo a faixa de abertura Rounds, colaboração com o rapper Rick Ross, e as canções Splash, com Jhene Aiko e Ty Dolla $ign, Love, com Jazmine Sullivan, e All She Wanna Do, com Saweetie.

Já o Ato 2 mostra um lado mais intimista e vulnerável de Legend. Honey, com Muni Long, lançada em junho pelo artista, Wonder Woman e Nervous estão neste lado do disco.

Na próxima segunda-feira, 12, Legend vai performar a canção Pieces durante a cerimônia da 74º edição do Prêmio Emmy. A música será apresentada durante o In Memoriam, momento da premiação que honra os artistas que morreram em 2022.

