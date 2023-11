Jojo Todynho se revolta com haters após expor motivo de término com Lucas Souza: ‘Cheguei ao limite’

A cantora e influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para expor sua indignação com pessoas que realizam ataques contra ela na internet. A publicação vem um dia após a artista ter exposto o motivo do término com o influenciador e ex-militar Lucas Souza, participante de A Fazenda 15.

“Não admito mais ‘gracinha’ de ‘seu ninguém’. Não admito mesmo. Acabou. Eu cheguei ao cansaço, ao extremo do limite”, declarou ela em uma sequência de stories publicados no Instagram. Jojo disse que pretende priorizar sua saúde mental e que não vai parar de falar sobre o que sente e pensa.

“Não vai ter hater, não vai ter ninguém para me calar. Porque ninguém me cala”, prometeu a influenciadora, que comentou que não se importa com o que outras pessoas pensam dela. “Tem algum problema comigo? O problema é todo seu, se resolva”, continuou.

Jojo Todynho manda recado aos haters após expor motivo de término com Lucas Souza. Foto: @jojotodynho via Instagram

Jojo reiterou que não tem medo de “cancelamento”. “Vocês não cancelam ninguém. [...] Vocês me veem e vocês não falam nada, porque eu sustento as minhas ‘gracinhas’. Se tem uma coisa que eu tenho, é vergonha na cara”, comentou.

Na sequência, a influenciadora contou que não se importa com a fama. “Que fama? Isso é um mundo de fantasia. O ‘povo’ veste a capa de ‘dublê de rico’ e acha que é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém não. Acordem para a vida, vivam a realidade, todo mundo tem problema”, declarou.

“Se um dia eu tiver que voltar a ser ‘camelô', vender picolé no trem, a trabalhar como cuidadora de idosos, trabalhar vendendo curso profissionalizante, eu faço de cabeça erguida. Porque, ‘no deserto’, só Deus estava comigo”, prosseguiu.

Jojo expôs motivo que levou ao fim do casamento com Lucas Souza

Na terça, 21, Jojo publicou um vídeo em que falava sobre o que teria levado ao término do casamento com Lucas Souza. Segundo a cantora, ela descobriu que ele estava conversando com homens pela internet.

Horas depois, a equipe de Lucas divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações feitas pela artista. O comunicado afirma que o ex-militar “não consegue seguir em frente” e foi “exposto de uma forma cruel e sem direito de defesa” pela ex-mulher. Leia mais abaixo.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversas dele com homens. E, quando contei isso a ele, quando fui questioná-lo, ele se descontrolou, como fez ontem com o [Cezar] Black [durante discussão em A Fazenda] e falou que ia me colocar como homofóbica na internet”, disse a cantora, citando uma briga em que o ex-marido cuspiu no ex-BBB no reality da Record TV.

A influenciadora também disse que outras situações levaram ao fim do casamento, incluindo uma ocasião em que Lucas teria chutado o cachorro de Jojo e outra na qual achou maconha em sua casa.

Equipe de Lucas Souza se pronuncia

Poucas horas após as declarações de Jojo, a equipe de Lucas divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações feitas pela cantora. O comunicado afirma que o ex-militar “não consegue seguir em frente” e foi “exposto de uma forma cruel e sem direito de defesa” pela ex-mulher. Leia a nota na íntegra:

“A equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz.

Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes.

Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de ‘verdades’, sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela. Em nosso entendimento, tais atitudes são injustas pois ele não está aqui para se defender e por se tratar de assuntos estritamente pessoais, não conhecemos os pormenores totalmente, uma vez que ele sempre quis poupá-la de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa.

A nós, só nos resta lamentar o fato de mais uma vez Lucas ser exposto de uma forma cruel e sem direito de defesa. Podem tentar difamá-lo da forma que for, pois nos conforta o fato de já ter dado tempo para o Brasil conhecer o nosso ‘Gigante gentil’, e a partir disso saber que ele é uma pessoa do bem, com erros e acertos, como todo ser humano é. Nosso jurídico já está em campo para atuar conforme manda a lei e a equipe segue aqui unida no propósito de fazer Lucas campeão de A Fazenda 15, pois sabemos que depois da tempestade vem a bonança e contamos com a ‘Tropa do Lucas’ mais unida que nunca. Não vamos permitir que jogadas externas atinjam o jogo do nosso peão. Ninguém solta a mão de ninguém.

EQUIPE LUCAS SOUZA”