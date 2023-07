Jonah Hill tem mensagens expostas por ex-namorada: ‘Parceiro emocionalmente abusivo’; veja

A ex-namorada do ator americano Jonah Hill, conhecido por sua interpretação em filmes como O Lobo de Wall Street, Não Olhe para Cima e Certas Pessoas, denunciou o comportamento que o artista tinha durante o relacionamento. “Este é um aviso para todas as garotas”, alertou ela.

Sarah Brady, que é surfista, fez uma série de postagens em seus stories no Instagram nesse fim de semana. Os supostos prints mostravam mensagens enviadas pelo astro e nos quais continham maneiras de como a atleta deveria se portar.

Ex-namorada de Jonah Hill expõe mensagens do ator na internet e alega que ele era um "parceiro emocionalmente abusivo". Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Em uma delas, o ator pediu para que ela retirasse todas as fotos com roupa de surf da conta. Além disso, listou diferentes situações que fariam com que ele não fosse “o parceiro ideal para Sarah”, sob a justificativa de que esses seriam os “limites” dele.

A lista inclui: surfar com homens, postar “fotos sensuais”, ter amizades com outras mulheres que a levam para lugares que não são “respeitáveis”, dentre outro. “Se essas coisas te fazem feliz eu respeito e não haverá ressentimentos. Esses são os meus limites para um relacionamento romântico”, teria escrito Hill.

Segundo Sarah, Hill ainda teria escrito que a conversa foi um “bom começo”, mas que ela não parecia entender o ponto dele. “Mas não é meu papel ensiná-la. Deixei meus limites claros.”

“Você se recusa a abrir mão de alguns deles e deixou isso claro e espero que isso a deixe feliz”, teria pontuado Hill.

Resquícios

Hill e Sarah não estão mais juntos desde 2022. Em outro relato, a surfista diz que precisou de um tempo para conseguir “viver a vida sem culpa, vergonha e autojulgamento”.

“Foi um ano de cura e crescimento com a ajuda de entes queridos e médicos para voltar a viver minha vida sem culpa, vergonha e autojulgamento por coisas tão pequenas quanto surfar em um maiô, em vez de um estilo mais conservador. E tenho certeza de que ainda há muito mais cura desse abuso pela frente”, ressaltou.

Sobre as atitudes do ex-parceiro, ela frisou que ser um “parceiro emocionalmente abusivo não significa que seja uma pessoa terrível”. Segundo ela, uma pessoa pode agir dessa maneira devido a um trauma pessoal.