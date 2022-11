Joseph Quinn, o Eddie de ‘Stranger Things’, pode estrelar spin-off de ‘Um Lugar Silencioso’

Publicidade

O ator Joseph Quinn negocia para colecionar mais um papel de destaque na carreira. Quinn conquistou fãs ao dar vida ao personagem Eddie na quarta temporada de Stranger Things e, agora, pode estrelar também o novo spin-off de Um Lugar Silencioso.

Segundo informações da revista norte-americana Deadline, o artista assumiria um dos papéis principais no longa A Quiet Place: Day One (Um Lugar Silencioso: Dia Um, em tradução livre) ao lado da atriz Lupita Nyong’o. Conhecida por papéis como Nakia, em Pantera Negra, Lupita já foi confirmada no filme.

O ator britânico Joseph Quinn se destacou com o personagem Eddie Munson em 'Stranger Things 4'. Foto: Netflix

Este será o terceiro longa do universo de Um Lugar Silencioso. Os dois primeiros, lançados em 2018 e 2021, foram dirigidos e estrelados por John Krasinski. O artista também foi o responsável pela ideia do spin-off.

A Quiet Place: Day One deve estrear no dia 7 de março de 2024 no Brasil. Segundo a revista, Krasinski e Emily Blunt não aparecerão em seus papéis dos primeiros filmes.

Uma sequência para o segundo filme também está em desenvolvimento, conforme o Deadline. John também deve dirigir o longa, previsto para estrear apenas em 2025.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais