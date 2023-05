Juliette Freire vira ‘Galinho Chicken Little’ em festa de 30 anos de Giovanna Lancellotti; confira

A atriz Giovanna Lancellotti preparou um festão de aniversário na noite do último domingo, 21, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para comemor seu aniversário de 30 anos. Na evento à fantasia, com o tema Personagens Icônicos (novelas, séries e cinema), vários famosos marcaram presença, entre eles a cantora Juliette Freire. Ela escolheu uma fantasia do personagem da animação Galinho Chicken Little, com o qual foi comparada durante sua participação no BBB 21, na Rede Globo.

“Sai da frente que o Galinho Chicken Little chegou! Qualquer semelhança não é mera coincidência”, escreveu Juliette na legenda da publicação, que revelou o look para os seus mais de 31 milhões de seguidores no Instagram.

Tatá Werneck, Pedro Scooby e Cintia Dicker, Bianca Andrade, Fernanda Paes Leme, Enzo Celulari e Douglas Silva também capricharam nos modelitos para a festa da amiga, que teve como decoração Alice no País das Maravilhas. Giovanna Lancellotti escolheu um figurino em referência ao estilo Tieta do Agreste, do romance de Jorge Amado. Confira as fantasias seguir!

Giovanna Lancellotti e a atriz Fernanda Paes Leme, que usou figurino de Pedrita, do desenho animado 'Os Flintstones'. Foto: InstagramQ@giolancellotti/@fepaesleme

Juliette Freire

A cantora se vestiu do personagem da animação Galinho Chicken Little, da Disney.

Juliette Foto: Instagram/@juliette

A humorista apostou no cogumelo Mushroom 1up, dos jogos de video game do Mario Bross. “Quando penso em festa à fantasia, ouço sempre uma voz ‘vá escrota’. Porém Pedro Sales, Henrique Martins e Michelly X não deixam”, disse ela, no Instagram.

Tata Werneck Foto: Instagram/@tatawerneck

A atriz e influenciadora digital optou pela personagem Mulher-Gato do filme Batman. Ela investiu no marcante figurino usado pela atriz Michelle Pfeiffer.

Jade Picon Foto: Instagram/@jadepicon

A empresária se inspirou na heroína Lara Croft, que ficou bastante conhecido ao ser interpretada por Angelina Jolie.

Bianca Andrade. Ao centro, com a aniversariante Giovanna Lancellotti. À direita, Bianca Andrade, Juliette Freire, Camila Queiroz e Marcella Fogaça. Foto: Instagram/@bianca/@juliette

O ator se caracterizou como Arnold, do desenho Ei, Arnold!.

Enzo Raia Celulari Foto: Instagram/@enzocelulari

Atriz usou equipamentos de proteção individual semelhantes àqueles usados pelos protagonistas de Breaking Bad.

Nathalia Dill Foto: Instagram/@nathaliadill

O surfista e a modelo foram fantasiados dos personagens do filme Bonnie & Clyde. O casal de criminosos verdadeiros aterrorizou a região central dos Estados Unidos no início da década de 1930.





Pedro Scooby e Cintia Dicker Foto: Instagram/@cintiadicker

Douglas Silva e a mulher Carol Brito

O ator chegou acompanhado da mulher, Carol Brito, vestido de um famoso herói da DC: o Super-Choque. Já Carol, investiu na poderosa vilã Malévola.

Douglas Silva e a mulher, Carol Brito Foto: Instagram/@douglassilva

A atriz se vestiu de Branca de Neve, uma das princesas da Disney.

Cris Vianna Foto: Instagram/@crisvianna

A atriz se vestiu do personagem O Pequeno Príncipe, da obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry.

Marcella Rica Foto: Instagram/@marcellarica