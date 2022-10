K-pop: Jay B, ex-GOT7, anuncia show único no Brasil

Jay B, ex-integrante da banda de k-pop GOT7, anunciou que vai fazer um show único no Brasil. O artista, que recentemente lançou seu EP Be Yourself, vai se apresentar na casa de show Vibra São Paulo no dia 26 de novembro.

Os ingressos podem ser comprados pela plataforma Uhuu!. A data do início das vendas ainda não foi divulgada.

O cantor também leva a sua turnê mundial Jay B Tape: Press Pause para outras cidades da América Latina. Ele vai se apresentar na Cidade do México e em Monterray, no México; e em Santiago, no Chile, nos dias 23, 24 e 28 de novembro, respectivamente.

Conheça Jay B

Jay B é um grande astro do k-pop. Com Switch It Up, ele se tornou o primeiro coreano solo a estrear no Top 10 da parada de Músicas Digitais de R&B da Billboard, em 2021. A revista Rolling Stone norte-americana, inclusive, elencou o artista como “um grande símbolo de autenticidade”.

A revista o definiu como uma pessoa “humilde, evidentemente tímida em certas ocasiões, mas corajosa o suficiente para deixar seu lado desajeitado se destacar”. Durante a entrevista com o veículo, ele disse parecer um homem confiante por “trabalhar duro” para performar bem.

Atualmente, Jay B acumula quase 650 mil ouvintes mensais no Spotify. A sua canção mais ouvida na plataforma é go UP, faixa que abre o EP Be Yourself.

