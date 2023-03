Keanu Reeves descreve experiência sobrenatural quando criança: ‘Acho que vi um fantasma’

Keanu Reeves revelou que teve uma experiência sobrenatural quando era criança. O ator acredita que viu um fantasma enquanto estava brincando com a sua babá.

A revelação foi feita durante uma ação de perguntas e respostas em parceria com a rede social Reddit e a Lionsgate no último final de semana. Na ocasião, um internauta perguntou se ele já havia tido alguma vivência do tipo.

“Sim. Quando eu era criança, estava sentado em uma sala com uma babá e pensei ter visto um fantasma na porta e olhei para minha babá e ela parecia muito assustada. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo”, disse o ator.

Keanu Reeves respondeu um usuário em ação de perguntas e respostas no Reddit. Foto: Reprodução de tela/Reddit

Essa não é a primeira vez que Reeves menciona uma experiência sobrenatural na infância. Em 2014, em uma participação no talk-show do apresentador Jimmy Kimmel, ele descreveu uma situação assustado de quando tinha cerca de 7 anos de idade.

“Renata, nossa babá, estava no quarto. Minha irmã estava dormindo e eu estava por ali. Tinha uma porta e, do nada, essa jaqueta entrou voando pela porta. Estava vazia, não tinha um corpo, não tinha pernas, só estava lá. E então, desapareceu”, contou.

Ele adicionou: “Eu era uma criancinha e pensei ‘ok, isso é interessante’ e olhei para a babá e ela estava fazendo essa cara de assustada”. Ele não esclareceu se a experiência descrita no Reddit foi a mesma contada anteriormente.