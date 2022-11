Kevin Trapp: Goleiro da Alemanha é noivo de Izabel Goulart, modelo brasileira, e fala português

Publicidade

A Alemanha fez a estreia na Copa do Mundo no Catar nesta quarta-feira, 23, e protagonizou a segunda “zebra” do Mundial. Deixando “felizes” os brasileiros que ainda não superaram o memorável placar de 7 a 1, o Japão virou o jogo e conseguiu vencer os germânicos com 2 a 1.

Porém, Kevin Trapp, goleiro da seleção alemã, prova que é possível superar as “rixas” do Mundial de 2014. O jogador também “veste a camisa” brasileira: é noivo de Izabel Goulart, supermodelo brasileira que já foi Angel da grife Victoria’s Secret, e fala português.

Leia também Alemanha sob pressão na Copa: técnico admite decepção, mas confia em vitória sobre a Espanha

A modelo brasileira Izabel Goulart e o goleiro da seleção alemã, Kevin Trapp, são noivos desde 2018. Foto: Eric Gaillard / REUTERS

Noivos desde 2018, o casal vive na ponte-aérea entre Paris, onde Izabel mora, e Alemanha, onde Kevin atua como jogador. Eles, porém, nunca deixam de trocar declarações nas redes sociais.

No dia da estreia da Alemanha, a modelo apareceu vestindo uma camisa do país com o nome do noivo. Antes, ela já havia declarado que vai apoiar os dois times através de unhas personalizadas que fez para assistir à Copa.

“O futebol une o mundo. Torcendo para o Brasil, vem hexa” escreveu na postagem em que mostrava as unhas. “E mostrando amor e suporte ao meu noivo e o país dele, que sempre me apoiaram ao longo da minha carreira”, completou.

Em português, Kevin agradeceu a declaração: “O suporte que eu tenho. Que lindo, te amo”.

Continua após a publicidade

Izabel também sempre demonstra suporte a Kevin nos jogos do Eintracht Frankfurt, clube em que o noivo joga, sediado em Frankfurt.

Em uma das partidas vencidas pelo time, a modelo publicou um vídeo comemorando a vitória do goleiro. “Você segurou pênalti”, vibrava a brasileira.

Veja outras postagens de declarações entre o casal:

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais