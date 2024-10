Lady Gaga detalha seu pedido de casamento por Michael Polansky: ‘ele é imprevisível’

Relembrando o pedido, que aconteceu em março, Gaga disse ter ficado frustrada pela data [de seu aniversário] ter passado e ele não ter pedido sua mão em casamento. “Ele me pediu logo depois do meu aniversário. E meu aniversário tinha passado e eu fiquei ‘poxa, achei que ele ia me pedir’”, disse. “Ele me fez um jantar lindo de aniversário e daí nós fomos em uma viagem juntos, e fizemos uma escalada”.

Ela continuou, contrariando expectativas de que o pedido aconteceria no topo da montanha: “A gente escalou até o topo, olhamos a vista, tiramos algumas fotos e daí descemos e estávamos andando de volta para o quarto. A gente estava conversando e ele disse… Foi algo muito Michael, ele perguntou se ele poderia me perguntar. Ele queria saber se poderia pedir, antes de pedir... E eu fiquei ‘sim!’”.