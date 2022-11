Lagum e Anavitória lançam músicas sobre as fases de um relacionamento

Publicidade

A banda Lagum em parceria com o duo Anavitória lançam nesta sexta-feira, 11, às 11:11, duas músicas inéditas: Universo de coisas que eu desconheço e Caixa Postal. Com sonoridades distintas e abordando momentos diferentes de um relacionamento, as duas faixas lançadas simultaneamente representam um só projeto.

“Houve um entendimento depois que as músicas ficaram prontas, delas serem o começo e o final de uma relação amorosa”, diz Ana do duo Anavitória.

Além dos integrantes da banda e do duo serem amigos, ambos surgiram em 2014 e continuaram crescendo como grupos de música brasileira. Em entrevista exclusiva ao Estadão, eles contam onde nascem as faíscas para a parceria e a formação das faixas.

“Universo de coisas que eu desconheço nasceu de muitas e muitas coisas, quando eu e o Pedro começamos a contracenar juntos na série da Disney [Tá Tudo Certo], no ano passado, começamos a ficar muito amigos, ter milhões de conversas, densas, profundas e bizarras e feias, e partir disso uma vontade muito grande de fazer algo juntos. (...) Quando surgiu a oportunidade de fazer Caixa Postal, nós pensamos em fazer uma outra música também, pra cada um lançar uma coisa, e ficamos buscando essa música.”

Lagum e ANAVITÓRIA lançam músicas inéditas Foto: Breno Galtier

Universo de coisas que eu desconheço

Essa é uma faixa mais enérgica, guiada pela levada da bateria, trazendo uma sinergia entre as vozes de Pedro, Ana Caetano e Vitória Falcão. O sentimento de envolvimento e encantamento está materializado na composição, em que os vocalistas compartilham os bons momentos do início de um relacionamento.

“Pedro veio aqui pra casa, pra gente compor, e até pegar no tranco demorou demais, um tinha mais vergonha que o outro de compor. Eu não sei nem se o Pedro sabe disso, mas em um dos nossos encontros a gente teve uma conversa muito linda, e eu tenho a mania de anotar as coisas que meus amigos falam, pra não esquecer. E eu anotei uma frase dele, que foi o impulso para essa faixa nascer: ‘você me explica a sua teoria de que a gente repete vidas e vidas aqui no mundo, e eu acredito em tudo’, eu mostrei esse trechinho e a partir disso a gente foi completando”, explica Ana.

Lagum e ANAVITÓRIA lançam músicas inéditas Foto: Breno Galtier

Pedro conta junto ao baixista, Chicão, que na banda sempre cada um dá o seu toque e que, nessa faixa, com a criação da melodia não foi diferente.

“Normalmente quando fizemos outras participações, não tínhamos muito tempo pra construção, era sempre meio corrido. Dessa vez, quando nos encontramos no estúdio, por ser duas músicas e ter a necessidade de mais tempo, a gente desenvolveu muitas coisas com os meninos, foi um processo muito maneiro, sabe? Acho que o som vem muito disso, além do produto no final, também tem o que a gente intenciona por trás disso, eu acho que rolou uma conexão”, complementa Vitória.

Lagum e ANAVITÓRIA lançam músicas inéditas Foto: Breno Galtier

Caixa Postal

“Uma música complementa a outra, e Caixa Postal tem uma visão mais egoísta e infantil sobre o término de um relacionamento. Tem uma sinceridade que me encanta, e gosto muito como o arranjo maduro e bonito contrasta com essa visão”, diz Pedro.

Lançada por Lagum em parceria com o duo, a música representa o momento de esfriamento de uma relação, com um sentimento de desconforto e afastamento, em que as alegrias do relacionamento se perderam. A letra destaca, também, a angústia e o incômodo do eu lírico, que não se sente ouvido pela outra pessoa, e assim cria a música para que ela possa escutá-lo quando ouvir no rádio.

“Ainda durante as gravações, o Pedro me mostrou a melodia de Caixa Postal, eu amei a música. Lembro que ele deixou tocar a base melódica que o Zani havia feito e cantou uma parte da letra por cima, e eu fiquei: ‘nossa, que música linda’”, comenta Ana do duo Anavitória.

Em seguida a artista comenta que foi pra casa, escreveu uma parte da letra pra melodia escutada e enviou para Pedro, vocalista da Lagum.

“Eu achei que eles tinham odiado, mas depois o Pedro confirmou que faríamos parte da música e cá estamos”, Ana complementa.

“Estava em casa durante a pandemia, fazendo vários sons por dia, e um deles foi Caixa Postal, o Pedro curtiu fez uma parte da letra, do nada Ana complementou... e foi assim”, diz Zani, guitarrista da Lagum.

“Eu estava namorando na época em que escrevi, mas não condizia com o que eu estava passando ainda, mas acho que todo mundo já passou por um término de relacionamento e a música fala sobre alguém que está tentando entrar em contato com a pessoa pra se desculpar, mas não consegue, e por isso faz uma música que vai tocar no rádio dela e ela vai ser obrigada a ouvir. Porque eu quero que ela passe raiva”, diz Pedro.

Em seguida, o vocalista complementa que durante o processo de criação, Vitória disse que a jornada de um relacionamento começa e acaba, partindo de um princípio de que todos os relacionamentos estão fadados a acabar.

“Olha, eu não acredito nisso totalmente, viu? Mas acontece, eu ainda não conheço um relacionamento em que eu fiquei nele. Então, pra mim, até agora, começa, aí tem um relacionamento e depois ele acaba, é assim que eu estou vivendo nessa minha vida, mas quem sabe um dia, né?”, diz Vitória enquanto ri.

Narrativa romântica dos videoclipes

Os vocalistas Pedro e Ana vivem uma vida a dois nos videoclipes, que foram gravados em um apartamento em São Paulo. Os clipes retratam a vida de um casal: enquanto Universo de coisas que eu desconheço é paixão, luz, harmonia e positividade; Caixa Postal representa melancolia, sombra e indecisão. De uma forma sensível, os dois clipes se complementam e mostram uma mudança de estado de espírito comum na trajetória de diversos casais de todos os tipos e de todas as idades.

“Então, [sobre a atuação] acho que a gente já estava em um lugar super confortável de atuação, já havíamos contracenado juntos na série, então já era um lugar mais familiar”, comenta Ana.

Quando questionados se havia rolado uma química durante as gravações, Pedro dispara: “olha, a gente apertava a mão antes de beijar, batia peito com peito e beijava na boca”

Lagum e ANAVITÓRIA lançam músicas inéditas Foto: Breno Galtier

Vitória complemente dizendo que era muito engraçado, porque depois das cenas, era um clima de reafirmar que apesar do romance no roteiro, eles eram amigos.

“E o lance da gente ser muito amigo também ajuda demais, ninguém aqui é ator, então é super engraçado fazer essas coisas, mas eu gostei muito do resultado”, completa Ana.

Todos comentaram que durante a produção dos clipes, Vitória, ou VitFalcon, como o Pedro apelidou, ficou muito junto à direção, fazendo parte intensa de todos os processos do backstage dos clipes.

“Eu fiquei totalmente maluca nesse dia, mas no fim deu tudo certo! A gente queria muito fazer um paralelo entre a série da Disney e o casal dos clipes, trazendo um contraponto de, apesar de serem os mesmos atores, agora estão colocados na nossa linguagem. Digo porque a série é meio teen...”, explica Vitória.

Lagum diz que tentou fazer parceria com as meninas em 2015

“Eu tinha mandado um e-mail em 2015 pra elas, nunca respondido”, diz o vocalista. E Vitória rebate dizendo que se ele tivesse mandado uma DM (mensagem direta) no Instagram, em vez de um e-mail para o empresário do duo, a parceria já teria acontecido.

Quando questionadas se o contrário já havia acontecido, delas pensarem em fazer uma parceria musical com Lagum, Vitória responde; “olha, a gente nem se gostava” e cai na risada. “To brincando... A Ana sempre foi uma grandíssima fã de Lagum. Eu gosto, mas ela é fã de carteirinha (...) mas era pra ser agora”, completa.