Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach anunciaram o casamento dos dois nesta segunda-feira, 18, pelas redes sociais. Em uma publicação conjunta, eles aproveitaram para declarar o amor que sentem um pelo outro.

“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveram, revelando que a união oficial ocorreu no domingo, 17.

Nos comentários da publicação, famosos e amigos do casal celebraram a notícia. “Todo amor e proteção do mundo pra vcs! Sejam felizes pra sempre”, disse Maísa. “Que seja para sempre assim!”, falou Fernanda Concon. “Que lindos!! Toda felicidade do mundo para vocês!!!”, desejou Ana Hickmann.

Nas imagens do álbum de fotos, é possível ver alguns detalhes da cerimônia, como o vestido de noiva de Larissa e as alianças do casal. Veja:

A novidade veio meses após a artista revelar o rompimento da relação com os pais e declarar ter aberto mão de R$ 18 milhões do seu patrimônio. Segundo ela, Silvana e Elias não lhe informavam sobre sua questão financeira.

Mais tarde, Silvana foi indiciada por intolerância religiosa após realizar comentários ofensivos sobre a religião da família do noivo em uma troca de mensagens com Larissa. A mãe, a atriz e André foram intimados a prestar depoimento sobre o caso no final do mês passado.