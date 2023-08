Larissa Manoela fala sobre administrar carreira após boatos de ruptura familiar: ‘Amadurecimento’

Nas últimas semanas, a relação entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, foi tema de muita discussão na internet. Após fortes rumores de ruptura familiar, a artista anunciou em maio que assumiu o comando da própria carreira, antes administrada por sua mãe.

Em entrevista ao Vaca Cast, Larissa, agora sua própria empresária aos 22 anos, disse que esse processo “sempre foi um grande desejo”.

“Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial, gosto muito de ter noção”, declarou. “Gosto de ter esse controle, não tenho medo de errar. É muito interessante esse processo de autoconhecimento e amadurecimento”.

Larissa Manoela Foto: Instagram/@larissamanoela

Segundo o jornalista Leo Dias, Larissa teria aberto uma auditoria para investigar o que aconteceu com sua fortuna – que estava sob os cuidados da mãe desde que a atriz começou a trabalhar, aos 4 anos. Na ocasião, a assessoria da artista não confirmou as informações.

No entanto, está claro que Larissa está contente com a nova fase. “Eu gosto muito de estar a par do meu negócio. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, a gente sabe quais são as nossas despesas”, explicou ela, acompanhada de seu noivo André Luiz Frambach.

Para Frambach, a decisão foi uma virada na vida dela. “Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz”, disse. “Agora, ela se cobra de uma forma correta. Ela vê que ela é capaz”.