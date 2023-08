Larissa Manoela: Sonia Abrão critica entrevista ao Fantástico: ‘Não tem 100% de razão’

Sonia Abrão foi criticada pelos internautas após opinar sobre a entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico neste domingo, 13. Durante o programa desta segunda-feira, 14, a apresentadora comentou sobre a data escolhida para exibição e disse que assuntos “delicados” como esses não deveriam ser ditos em uma data voltada para “reforçar os laços afetivos” com os pais.

“Claro que essas desavenças existem. Mas existem todos os outros dias do ano para que essas questões fossem discutidas”, avaliou. Houve uma inversão de valores e isso para mim não vale”, disse. Sonia ainda rebateu o apoio que a ex-atriz mirim tem recebido dos fãs e seguidores.

“Ela não tem 100% de razão nessa história, gente. Agora virou a heroína, a sofrida, aquela que precisou brigar com o mundo para se libertar. Não é por aí. Assim como os pais se transformaram nos piores pais do mundo, nos exploradores, abusadores, aqueles que só querem o dinheiro da menina.”

Sonia ressaltou também que acredita no talento de Larissa e que a artista tem uma carreira promissora. No entanto, disse que a atriz só chegou no patamar em que está devido à educação dos pais. “Tem talento, vai ser uma das principais atrizes da TV Globo, sim. Mas só chegou até aqui pela estrutura que eles te deram”, enfatizou.

“Faça as coisas de uma maneira mais flexível daqui para frente. Botar a cara no principal programa de audiência no domingo, não foi legal... Não acredito 100% nessa reportagem. Eu não acredito que os pais vão aceitar 100% dos R$ 18 milhões. Uma pensão é justo, é como se fosse aposentadoria.”

Ao esclarecer o que achava do episódio entre Larissa Manoela e os seus pais, Sonia Abrão recebeu diversas críticas nas redes sociais. Internautas questionaram a opinião da apresentadora. “Ela está querendo opinar sobre o momento certo para entrevistas?”, perguntou uma usuária.

“Mostrar a realidade é super necessária nos dias de hoje, para todos os outros que passam pela mesma situação não se sentirem sós”, rebateu outra seguidora. “A história da Britney Spears se repetindo. Chegou a vez da Larissa administrar o que ganha com o próprio trabalho”, relembrou outro.

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 14, ela revelou detalhes sobre o caso e revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.