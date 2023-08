Pais de Larissa Manoela rebatem acusações da filha no ‘Fantástico’: ‘Falta com a verdade’

Após a entrevista da atriz Larissa Manoela no Fantástico no último domingo, 13, seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, também se pronunciaram. Em nota enviada ao programa por seus representantes, os pais de Larissa se defendem das acusações que a artista levantou.

No texto, Silvana e Gilberto alegam que a filha “falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia”. Segundo eles, Larissa teria assinado um contrato claro que apontava o percentual de 2%, já maior de idade.

“O percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa, a Holding e Participações, na qual estão registrados os bens de mais valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% da empresa Conteúdo Artístico”, reforça a nota.

Larissa Manoela com os pais Gilberto Elias e Silvana Taques Foto: Instagram/@gilberto

No programa, Larissa disse que precisava pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a provedora do patrimônio milionário. Segundo o casal, essa informação não é verdadeira. “Primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou”. De acordo com eles, “não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”.

Ainda, argumenta-se que quem cortou relações na família teria sido a atriz, não seus pais. “Larissa se recusa veementemente a conversar com a mãe – e sequer responder às mensagens do pai – tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem da questão de forma litigiosa”, ressaltaram.

“Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”.

Nota dos pais de Larissa Manoela enviada ao 'Fantástico' Foto: Reprodução/TV Globo

Na exclusiva entrevista ao Fantástico, Larissa relatou que abriu mão de R$ 18 milhões de seu patrimônio para os pais. A atriz, que trabalha desde criança e tinha os pais como empresários, alegou não ter acesso às suas próprias finanças ao longo de sua carreira. Após seu depoimento no programa e a nota dos pais, Larissa ainda não se pronunciou.