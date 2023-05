Lisa Gomes desabafa sobre fala de Bruno, dupla com Marrone: ‘Aprender que transfobia é crime’

Lisa Gomes, repórter do TV Fama, da RedeTV!, pretende entrar com um processo contra o cantor Bruno, da dupla com Marrone. Na última sexta-feira, 12, enquanto fazia a cobertura do show dos sertanejos, no Vila Country, em São Paulo, a jornalista, que é uma mulher trans, foi surpreendida com uma pergunta do músico que a deixou bastante constrangida.

Na frente das câmeras e de todos os que estavam por perto, já que Lisa se preparava para iniciar uma entrevista, Bruno disparou: “Você tem p* (se referindo ao órgão sexual masculino)?”. Ele não se preocupou se a pergunta deixaria a jornalista ofendida.

Lisa passou a tarde desta segunda-feira, 15, em reunião com a direção e produção do programa e, chorando, afirma que quer processar o sertanejo. “Na hora, mantive a classe, fiquei quieta, mas a minha vontade era ir para cima dele. E se eu fizesse isso, estaria hoje nas manchetes dos jornais como a vilã da história: ‘Trans agride cantor sertanejo’. Isso não pode passar em branco. Ele tem que aprender, de alguma forma. Ele tem que aprender”, destacou.

E continuou: “O Bruno tem que aprender que transfobia não é opinião, é crime. Não é a primeira vez que ele faz isso comigo, mas desta vez, ele foi muito mais invasivo. Ele me fez ter crise de ansiedade, que não queria ter novamente. Estou a base de calmante. A situação foi muito constrangedora, me machucou demais. Lutei a vida inteira contra o meu corpo, nunca o aceitei. E tenho que lidar ainda com esse tipo de coisa? Ele me colocou num lugar que não queria voltar”.

Diante da repercussão do caso, Lisa Gomes, que até então não estava querendo se pronunciar, decidiu que logo mais, às 21h30, vai entrar ao vivo no TV Fama - que optou por não exibir a entrevista - para relatar o que aconteceu. “As pessoas estão pedindo para eu me pronunciar, querem saber o que aconteceu e eu vou contar. Isso tem que ter um basta e eu vou ser mais uma pessoa trans que vai lutar até o fim para acabar com esse tipo de atitude. Queremos respeito”, declarou, ainda muito abalada.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Bruno, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço continua aberto, caso o cantor queira se pronunciar sobre o assunto.

Bruno, da dupla com Marrone, e Lisa Gomes, repórter do TV Fama, no momento em que o sertanejo faz pergunta constrangedora a jornalista Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

