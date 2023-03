‘Lovezinho’: Nelly Furtado reproduz coreografia viral do influenciador carioca Xurrasco

A cantora Nelly Furtado surpreendeu os brasileiros após reproduzir a famosa coreografia de Lovezinho, criada pelo influenciador carioca Xurrasco. A música, cantada pela artista Treyce, é uma versão de Say it Right, hit da canadense.

Nelly, que é filha de portugueses e também fala português, usou o recurso de “dueto” no TikTok para dançar ao lado de Xurrasco e da influenciadora Vanessa Lopes. O vídeo já acumulou um milhão de visualizações na plataforma.

Internautas comemoraram a postagem nos comentários. “Meu Deus”, escreveu Treyce. “Lovezinho (Nelly’s Version) quando?”, cobrou um usuário da rede.

Nelly Furtado reproduziu a coreografia de 'Lovezinho', popularizada pelo influenciador Xurrasco. Foto: Reprodução de vídeo/TikTok/@nellyfurtadoofficial

Originalmente lançada em julho de 2022, a música ganhou ainda mais popularidade após a criação da dancinha por Xurrasco em fevereiro. No Spotify, Lovezinho já acumula quase 18 milhões de reproduções e foi um dos hits do Carnaval. Na semana após o feriado, a canção cresceu 515% em número de streams no Deezer.

Conhecido também como “Xurras” ou “Xurrasco 021″, Gabriel Luiz, de 17 anos, viralizou na plataforma após publicar o vídeo com a coreografia. Morador de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, ele já acumula 3 milhões de seguidores e mais de 37 milhões de curtidas na rede social.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais