A atriz Luana Piovani dividiu com seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira, 9, que foi diagnosticada com um desgaste no quadril. O problema foi descoberto após uma ressonância magnética. Ela buscou atendimento médico quando começou a sentir desconforto no quadril, no mesmo lado em que já tem um problema no joelho. “Como eu não sou dessas de ficar só sentindo, eu fui lá e fiz a ressonância”, disse nos stories da rede social.

Luana lamentou o quadro clínico e as mudanças que terá que fazer em sua rotina de exercícios, pois atividades como corridas, caminhada e exercícios no aparelho elíptico devem ser evitadas para evitar a pressão e o impacto no joelho e quadril. “Ah, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso. Corpinho está gasto” relatou.

A atriz Luana Piovani quer viver até 100 anos Foto: Reprodução/Instagram/@luapio

PUBLICIDADE Entre as atividades físicas que estão “liberadas” está a natação. Mas a atriz, que mora em Portugal, não pretende dar uma chance à prática. “Eu não sou dessas de fazer natação em um país frio. Ah, a piscina é aquecida, gente, aquecida para mim é a água que cai do meu chuveiro no meu banheiro quando eu tomo banho”, insistiu. Ela contou que pretende comprar uma bicicleta ergométrica para continuar se exercitando em casa, assistindo a programas que gosta, como documentários. Outro plano é voltar a praticar musculação, pensando na importância da massa muscular para os anos futuros: “É o que vai nos proteger ao longo da vida. Eu vou morrer depois dos cem [anos], esse corpo tem que estar arrumado para conseguir dar conta de tudo”.

Luana também justificou por que decidiu compartilhar sua atualização de saúde com os seguidores. “Às vezes, a gente aprende um pouco a experiência do outro. Não esperem alguma coisa ficar muito ruim pra vocês irem ver o que está acontecendo. Sentiu uma coisa estranha no corpo, vai ver o que é. O corpo dá sinais, ninguém pode se acostumar com dor”, enfatizou.

Depois do desabafo, ela retomou o tom otimista e finalizou: “Olhando metade do copo cheio, que bom que tem solução. O que a gente vai fazer? Nada. Segue agradecendo até os piolhos, como a minha mãe me ensinou”, disse a atriz.