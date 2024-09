Selton Mello recebe recado de Luana Piovani com sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Saudade nostálgica’

A atriz Luana Piovani celebrou o sucesso de Ainda Estou Aqui, filme com o colega Selton Mello, e deixou um recado para o ator nas redes sociais neste domingo, 8. Luana e Selton protagonizaram juntos a comédia A Mulher Invisível em 2009, que acabou virando série e também teve Fernanda Torres no elenco.

“Tenho te visto e me alegrado por você”, escreveu Luana em uma postagem em que Selton apareceu com Fernanda em fotos com os atores Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro no Festival de Cinema de Toronto. A dupla é protagonista de Ainda Estou Aqui, longa dirigido por Walter Salles.

Selton Mello e Luana Piovani protagonizaram a comédia 'A Mulher Invisível', de 2009. Foto: Globo Filmes/Reprodução

No texto que escreveu para o amigo, Luana comemorou o sucesso do filme no Festival de Veneza. No último sábado, 7, a produção foi a grande vencedora do prêmio de melhor roteiro.

“Tanta emoção, admiração e orgulho”, disse a atriz. “Te amo, te saúdo, te celebro e acompanho com aquela saudade nostálgica boa.”

Luana Piovani manda recado para Selton Mello com sucesso de 'Ainda Estou Aqui'. Foto: @luapio via Instagram

Ainda Estou Aqui foi aplaudido durante quase 10 minutos no Festival de Veneza. A trama fala sobre o sequestro de Rubens Paiva durante ditadura militar (1964-1985), com foco também na figura de sua mulher, Eunice Paiva. A obra é baseada em livro homônimo de seu filho, Marcelo Rubens Paiva.