Luana Piovani ironiza fala de Wanessa e volta a criticar namoro com Dado Dolabella: ‘Em frangalhos’

A atriz Luana Piovani ironizou uma fala de Wanessa Camargo feita durante a participação no Big Brother Brasil 24 e voltou a criticar o namoro da cantora com o ator Dado Dolabella. No início do mês, a artista já havia feito uma postagem em que relembrava ter sido agredida por Dado.

O Estadão entrou em contato com as equipes da cantora e do ator para um pronunciamento sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Luana Piovani ironiza fala de Wanessa Camargo no 'BBB 24'. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO e Reprodução de vídeo/Rede Globo

Neste domingo, 28, Luana postou um story no Instagram em que citava um comentário feito por Wanessa. Na madrugada da última sexta, 26, a cantora declarou que preferiria estar mais “escondida” no jogo e que estaria vivendo um “terror psicológico” no reality.

PUBLICIDADE A atriz, então, ironizou: “Tadinha. Que barra. Gente, não está dando (sic) para ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas, que estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência”. Em seguida, Luana citou outra declaração de Wanessa, que havia dito que tinha “medo” de Davi, também participante do BBB 24, pelo fato de o brother “falar alto”. “A menina está em frangalhos, ainda mais [com] esse homem que fala alto”, continuou.

Ela também citou o namoro da cantora com Dado Dolabella. “Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo”, finalizou.