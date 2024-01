BBB 24: Zilu Godói acusa Davi de fazer ‘maldade’ com Wanessa após brother colocar carne em feijão

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do Big Brother Brasil 24. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o brother do quarto onde as duas dormem.

Por conta de alguns comentários e atitudes, usuário de redes sociais apontaram para um suposto comportamento racista por parte de Wanessa e Yasmin (clique aqui para entender).

O perfil de Wanessa fez uma postagem para comentar o caso: “Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela (...) Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas”.