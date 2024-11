Luciano, ex-sertanejo, agora é gospel e vive em mansão de R$ 50 milhões; veja fotos

Luciano Camargo irá lançar um álbum gospel Foto: WILL ALEIXO

Luciano Camargo, conhecido por sua carreira na música sertaneja ao lado do irmão Zezé, agora é cantor gospel. Mas não é apenas sua transição na carreira musical que chama atenção: o cantor mora em uma mansão avaliada em mais de R$ 50 milhões, localizada em Tamboré, na Grande São Paulo.

PUBLICIDADE A mudança de Luciano para o gospel marca uma nova fase em sua carreira, refletindo também em seu estilo de vida. No entanto, sua mansão continua sendo um símbolo do sucesso alcançado durante seus anos na música sertaneja. A propriedade impressiona não só pelo valor, mas também por suas dimensões e luxos. Com 2.800m², a residência conta com seis quartos, dez banheiros e uma série de comodidades dignas de um resort. Entre os destaques estão um lago artificial, piscina, academia, sauna, elevador panorâmico e até mesmo uma sala de cristais.

No início do ano, houve rumores de que a propriedade estaria à venda, e fotos da propriedade foram colocadas no site de uma imobiliária. No entanto, o cantor desmentiu a informação. Luciano, a sua mulher – a arquiteta Flávia Fonseca – e as filhas Isabella e Helena, gêmeas de 14 anos, seguem morando na mansão. Veja fotos:

Fachada da mansão de Luciano Camargo. Foto: Divulgação | Alphaclass imóveis

Sala de estar da mansão de Luciano Camargo. Foto: Divulgação | Alphaclass imóveis

Cinema da mansão de Luciano Camargo. Foto: Divulgação | Alphaclass imóveis