Luísa Sonza pede desculpas após ser acusada de racismo: ‘Reconheço’

Luísa Sonza se pronunciou mais uma vez sobre o processo no qual foi acusada de racismo . A cantora compartilhou um texto feito em conjunto com a mulher que a processou, Isabel Macedo de Jesus, nesta quarta-feira, 5, no Instagram, pedindo desculpas a ela e a quem se sentiu ofendido com o caso.

“Acerca dos fatos narrados no processo, que ocorreram no dia 22/09/2018, no Restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção”, começou o texto.

“Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural. Venho também registrar que, na publicação do dia 07/09/2020, não quis me referir à Sra. Isabel como mentirosa, como também a minha assessoria não teve tal intenção na publicação do dia 18/09/2020″, continuou.

“As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da Sra. Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade. Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à Sra. Isabel”, finalizou a publicação.

Pedido de desculpas oficial de Luísa Sonza. Foto: @luisasonza / Instagram

Luísa Sonza também falou sobre o caso pelos stories nesta quarta. Foto: @luisasonza / Instagram

Relembre o caso

Isabel Macedo de Jesus diz que foi maltratada por Luísa Sonza, que ordenou que lhe trouxesse um copo de água enquanto ela passava férias em Fernando de Noronha e assistia a um show da cantora durante um festival gastronômico na pousada Zé Maria.

Uma ação por danos morais foi aberta pela mulher em 2019 contra a artista e a pousada. Em 2020, a artista negou as acusações, mas o caso voltou à tona recentemente e repercutiu na internet.