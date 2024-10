A mãe da atriz Mel Maia, Debora Maia, publicou um desabafo forte nos stories do Instagram neste sábado, 5, e disse se sentir “um lixo perante as filhas”. Além de Mel, Debora também é mãe de Yasmin Maia. O Estadão entrou em contato com a equipe da atriz para um pronunciamento sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

No texto, Debora se disse “triste por várias coisas absurdas”. “Todo amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas que vocês jamais iriam suspeitar”, escreveu, se direcionando aos seus seguidores na rede social.

Mãe de Mel Maia, Debora Maia faz forte desabafo sobre relação com as filhas. Foto: @debora.maiasousa via Instagram

Na sequência da mensagem, Debora Maia revelou estar descrevendo sua relação com as filhas. “[Elas] optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, finalizou.

Mel Maia, de 20 anos, ficou conhecida por interpretar Rita na primeira fase de Avenida Brasil. Recentemente, ela fez parte do elenco da novela Vai na Fé como Guiga.