Mãe do cantor Eduardo Costa chama atenção por aparência, mas nega plástica

Mãe do cantor Eduardo Costa, Maria Costa foi vítima de comentários negativos nas redes sociais após publicar novos vídeos. Para seguidores, ela teria exagerado nas plásticas, ficando com aparência estranha.

Em uma live, Maria surgiu com batom vermelho e sobrancelhas marcadas, realizando uma série de orações. Apesar dos comentários, ela nega ter feito cirurgias plásticas ou harmonização facial. “Quer muito fazer, mas estou bem demais com a minha vida. As pessoas não gostam das minhas sobrancelhas grossas. Sou uma mulher mais rústica”, disse Maria ao jornal Extra.

Muitos internautas a defenderam dos ataques. “As pessoas só sabem criticar”, comentou um seguidor.

Maria é de Minas Gerais e vem apostando na sua imagem pessoal, buscando se tornar criadora de conteúdo digital. Ela já tem 49 mil seguidores no Instagram e compartilha registros da sua vida e trechos bíblicos em seu perfil.