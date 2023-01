Mansão de Anitta à venda no Rio chega a R$ 11,5 milhões; veja tour pelo interior

A imobiliária responsável pela venda da mansão de Anitta no Rio de Janeiro fez um tour mostrando mais detalhes sobre o interior do imóvel com “valor histórico” para a cantora. Segundo a empresa, o valor da casa é R$ 11,5 milhões, com condomínio que chega a R$ 2,4 mil e IPTU de R$ 48 mil.

Localizada na Barra da Tijuca, a mansão ficou conhecida pelo “quarto do sexo” e por receber festas e personalidades ligadas à cantora. Foi lá que Juliette, campeã do BBB 21, morou após vencer o reality show.

Anitta e Juliette na mansão da cantora que está à venda no Rio de Janeiro. Foto: @anitta/Instagram

Anitta também escolheu o lugar para gravar o clipe de Indecente, transmitido ao vivo em 2018. O imóvel conta com três andares, elevador e dois estúdios de música.

A cantora colocou a mansão à venda em outubro. Conforme confirmado pela assessoria da artista ao Estadão à época, Anitta continua tendo residência fixa na capital carioca, mas em outro bairro. Atualmente, ela mora em Miami, nos Estados Unidos, para se dedicar à carreira internacional.