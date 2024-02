Na madrugada da última segunda-feira, 5, a atriz Luana Piovani postou indiretas para Wanessa Camargo, que se encontra dentro do reality show Big Brother Brasil no momento. Na segunda, 5, durante o Sincerão, a cantora se irritou com o “Psiu” do brother Davi, e disse que lhe causava gatilhos. Piovani comentou sobre a situação em stories do Instagram, dizendo que Wanessa “fica surtando por causa de birra com o Davi” e que o marido atual [de Wanessa Camargo] tem “três Maria da Penha” (referindo-se à Lei nº 11.340/2006, que define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão).

Luana Piovani ironiza fala de Wanessa Camargo no 'BBB 24'. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO e Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Luana se refere a Dado Dolabella, atual de Wanessa Camargo, e com quem Luana já teve relacionamento entre 2006 e 2008. Dado foi acusado de agredir Luana Piovani e sua camareira, sendo condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, em 2010. Ele também foi processado por Viviane Sarahyba por agressão, no mesmo ano. No post, a atriz também fala que nem está assistindo, “só de ver os cortes passo raiva”, e continua: “Vou dormir, porque não [tenho] pai babaca famosão para cobrir minhas babaquices e nem sou musa gostosona, que fez vários ‘nadas’ no TikTok e Instagram e hoje está milionária.”

“Por isso os ‘xovens’ não querem trabalhar, e os donos de empresa grande, pequena, birosca no Brasil e no mundo, já estão no desespero. Mas como [eu] sou meio X e Millenial, eu não tenho essa programação na cabeça”, finaliza.

Confira o stories de Luana:

Stories Luana Piovani Foto: Reprodução Stories / Instagram @luapio

Não é a primeira vez que Luana faz comentários sobre Wanessa Camargo e ironiza sua relação com Dado. A atriz relembrou quando Dado levou fita métrica em camarote, ironizando medida protetiva, e riu de música que o cantor fez em homenagem à Wanessa em sua estadia durante o reality.