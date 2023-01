Marvel divulga trailer de novo ‘Homem-Formiga e a Vespa’; assista

A Marvel divulgou o trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que chega aos cinemas do Brasil em 16 de fevereiro. Na nova sequência, os heróis mergulham no Reino Quântico, o mesmo que Os Vingadores usaram para viajar no tempo e reunir as Joias do Infinito em Vingadores – Ultimato.

'O Homem Formiga: Quantumania' marca a reformulação do Universo de Os Vingadores Foto: Diego Padilha

Leia também Marvel divulga teaser de documentário sobre Stan Lee, que estreará em 2023

Na prévia, Scott Lang (Paul Rudd) e os Van Dynes (Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer) aparecem vivendo o seu final feliz após a vitória de Ultimato. A paz, obviamente, dura pouco. De repente tudo vai pelos ares e os personagens são sugados para o Reino Quântico, onde devem enfrentar Bill Murray e o principal vilão do Universo Marvel daqui em diante, Kang, o Conquistador — que será interpretado por Jonathan Majors (Lovecraft Country).

“Posso levar você para casa e ter mais tempo, se você me ajudar”, Kang propõe a Scott nas imagens. O que isso quer dizer ao certo, ainda não se sabe. Mas já foi divulgado que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o começo da reformulação de Os Vingadores. Agora, o universo ganha ainda mais dois títulos: A Dinastia Kang, com previsão de lançamento para 2025; e Guerras Secretas, que chega às telonas em 2026.