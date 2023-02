Matheus Costa, jovem que viralizou ‘trollando’ o pai, diz que sua vida foi ‘do inferno ao paraíso’

Quem acompanha os vídeos tradicionalmente bem humorados de Matheus Costa, influenciador digital de 26 anos, talvez não imagine que ele seja um pouco tímido fora da internet.

Com mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e quase 3 milhões no Instagram, o jovem é um fenômeno da internet desde abril de 2021, quando viralizou com um vídeo pregando uma pegadinha no próprio pai.

Leia também Retrospectiva TikTok 2022: Plataforma divulga vídeos brasileiros que mais viralizaram na rede; veja

Sabendo que o Seu Zé, como o pai já conhecido na web, não gosta nada de erros de português, fingiu estar falando uma palavra errado e esperou a reação dele. O primeiro vídeo tem 8 milhões de visualizações, mas alguns dos que deram sequência à brincadeira já tem mais que 24 milhões.

“Mudou a minha vida por completo, na verdade. Tanto na questão financeira, quanto mental e pessoal. Deixou de ser brincadeira e se tornou uma profissão”, diz Matheus sobre o efeito dos vídeos, em entrevista ao Estadão.

Antes de tudo isso acontecer, ele vivia um dos momentos mais difíceis de sua vida. “Meu irmão era produtor de eventos e eu sempre fui muito comunicativo, muito de festa. E aí, com 18 anos, comecei a trabalhar com isso, a ser ‘promoter’ de algumas festas”, lembra.

Matheus trabalhava de quinta a domingo e passava as madrugadas fora de casa em boates do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. “Acabou que, na pandemia, com o mercado de eventos parando completamente, eu perdi todo o trabalho”, explica.

Não bastasse isso, o pai dele havia descoberto um câncer. “Ele estava bem fraquinho de uma cirurgia que tinha acabado de fazer. Era uma época que estava todo mundo sem trabalho e também sem plano de saúde”.

Matheus conta que ele e a família juntaram o dinheiro que tinham e fizeram vários empréstimos para pagar a cirurgia do Seu Zé. Devendo para o banco e sem perspectiva de emprego, as coisas começaram a mudar nesse momento.

“Justamente nessa época em que a gente estava devendo, foi a época que eu viralizei e comecei a fazer ‘publi’ [vídeos com campanhas publicitárias]. Isso é surreal, nunca imaginei fazer isso e foi como se tivesse um sinal divino que falasse ‘vai lá e faz isso faz essa ‘trollagem’, você vai ganhar dinheiro e vai dar tudo certo’”, diz.

Depois disso, o influenciador terminou de pagar a cirurgia do pai e quitou as dívidas. “Minha vida mudou do inferno ao paraíso. Sai devendo e fui para milionário”, brinca Matheus.





Milionário, mas o mesmo

Apesar da brincadeira, Matheus mantém uma vida bem parecida com a que vivia antes de todo o sucesso. Comprou um apartamento no mesmo prédio que morava com os pais, para continuar perto deles, e busca manter o mesmo ciclo de amigos que sempre teve.

“Eu sou bem chato para fazer novas amizades. Principalmente nesse meio, que é um meio de muito interesse, muita superficialidade. Então, prezo muito por manter meus amigos da escola, que são quem eu sempre tive”, explica.

O influenciador confessa que tem medo de saber “quem gosta do Matheus da vida real e do Matheus dos vídeos”. “Até para se relacionar com alguém eu já fico meio ‘pé atrás’. [Penso] ‘será que essa pessoa gostaria de mim se eu não tivesse vários seguidores?’. São coisas que acho que passam pela cabeça de todo mundo que ‘estoura’ assim do nada”, reflete.

Natural do Rio de Janeiro, Matheus Costa tem 26 anos e começou a fazer vídeos para o TikTok no auge da pandemia de covid-19. Foto: Play9

Ele reforça que considera sua família “sua base” e aquilo em que busca manter o foco sempre - algo que fica claro com seus vídeos. Até nas publicidades, o Seu Zé costuma aparecer, mas Matheus diz que é tudo muito orgânico.

“Na verdade, é tudo bem natural. Eu não roteirizo nada”, conta. “Eu consumo muito vídeo no TikTok. Assisto muita coisa, então ali eu vou pegando ideias, tendo referências. Mas, basicamente, não tem roteiro, eu acordo, penso no que vou fazer hoje, faço, gravo, edito e já posto”.

Até o sucesso do seu pai com o público Matheus não soube prever: “Foi uma descoberta para todo mundo. Tanto para mim, quanto para a minha mãe, quanto para o meu irmão, para os outros parentes”.

“Meu pai sempre foi muito fechado. Pouquíssimos amigos. Ele não é de beber, não é de sair. Então, esse lado dele, e revelar para as pessoas como ele é, está sendo uma surpresa para todo mundo”, diz. “Apesar de ser um cara estressado nos vídeos, ele é um pai fofo, presente, culto, legal, trata as pessoas bem. Isso tudo a gente consegue perceber nos vídeos”.

Continua após a publicidade





Alô, Boninho?

Mesmo antes da fama, Matheus já tinha um grande sonho: entrar no Big Brother Brasil. “Olha, já fui convidado para um monte de reality show, mas só o BBB que não chamou ainda e é o único que eu iria com certeza”, revela.

Apesar de ainda não ter recebido uma ligação do Boninho, ele já tem uma ideia de como se comportaria no reality: “Se alguém brigar comigo, eu ia chorar, com certeza. Sou bem bobo para essas coisas. Mas eu acho que seria uma pessoa bem verdadeira. Eu não seria nada diferente do que eu mostro”.

“Eu gosto um pouco das coisas do meu jeito, então acho que isso poderia me atrapalhar na casa. Mas acho que seria bom. Se o pessoal gosta de mim nos vídeos, ia gostar na casa, porque é a mesma coisa”, completa.

Continua após a publicidade

Matheus ainda brinca que seu principal plano para o futuro é se tornar um ex-BBB, mas, depois de pensar um pouco, diz que tem sonhos maiores. “Televisão, talvez mais para frente teatro. Eu gosto de atuar”.

“Na verdade, meu maior objetivo mesmo, se falam ‘o que você quer fazer?’ era ter um programa e apresentar. Eu estaria muito satisfeito porque é uma coisa que não tem roteiro. Sou eu ali improvisando e eu gosto disso: de improvisar”, conclui.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais