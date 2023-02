Mc Bin Laden lança parceria com Gorillaz e comemora: ‘Funk sendo ouvido no mundo todo’

O cantor Mc Bin Laden vibrou ao lançar uma nova parceria internacional nesta segunda-feira, 27. O brasileiro apareceu na versão deluxe do novo álbum do Gorillaz, Cracker Island, com a canção Controllah.

“É uma vitória para o funk e para o movimento”, comemorou o artista nos stories do Instagram. “Funk sendo ouvido no mundo todo. [O lançamento] é trazer para o nosso País um feat de respeito e grandeza”, completou.

Mc Bin Laden disse que “todo mundo precisa conhecer e ouvir Controllah” e resumiu a energia da música. “Está a nossa essência de funkeiro nato com a vibe f*** do Gorillaz”, afirmou.

Mc Bin Laden havia gravado duas músicas com a banda Gorillaz em maio. Foto: Arquivo Pessoal

A banda britânica lançou Cracker Island na sexta-feira, 24, mas disponibilizou a versão estendida na segunda. Além do brasileiro, o disco também conta com parcerias com nomes como Bad Bunny e Tame Impala.

O funkeiro havia anunciado, em maio do ano passado, que havia gravado duas músicas com o grupo. Na ocasião, o Gorillaz estava no Brasil para participar do Mita Festival.

Ouça Controllah:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais