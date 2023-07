Megan Fox se machuca durante tentativa de agressão ao noivo Machine Gun Kelly; assista ao vídeo

Megan Fox foi empurrada contra uma grade, após uma tentativa de agressão ao noivo Machine Gun Kelly, no Orange County Fair, em Middletown, nos Estados Unidos, na noite da última quinta-feira, 20. Quando um homem tentou golpear o cantor com um soco, o segurança deles partiu para cima, atingindo a atriz de 37 anos acidentalmente.

O vídeo, que está repercutindo nas redes sociais após uma testemunha ocular publicar o flagra no TikTok, mostra o momento em que um empurra-empurra começa e o segurança do casal impede a agressão. Mas a atriz, entretanto, leva a pior.

Machine rapidamente agarrou a noiva e garantiu que ela estava bem. Megan parecia abalada com a confusão. O casal ainda não se manifestou sobre o caso.

Reataram o noivado

Megan Fox e Machine Gun Kelly reataram o noivado em abril deste ano, após suposta traição por parte do cantor. Depois de aparecer sem aliança, arquivar as fotos e dar unfollow, a atriz foi vista curtindo férias com Machine no Havaí.

O casal foi visto andando pelas praias da ilha de mãos dadas, brincando e curtindo o sol. Eles ainda foram flagrados no resort de luxo onde estavam hospedados.

